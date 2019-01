Entsprechend lukrativ ist der Vertrieb solcher Datensammlungen über diverse Untergrundforen. Dabei werden allerdings in der Regel ältere und neuere Daten aus verschiedenen Quellen zu immer neuen Datensammlungen zusammengestellt. So kann es durchaus passieren, dass einige Mail-Adressen und Passwörter in mehreren Dutzend Datensammmlungen auftauchen. In einigen Fällen sogar in über hundert Datensammlungen. Dabei verwischt oftmals die Grenze zwischen dem legalen und dem illegalen Datenhandel.