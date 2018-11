Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage gegen eine Fälscher-Bande Quelle: Soeren Stache/dpa

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen eine mutmaßliche Bande erhoben, die mit Hilfe von gefälschten Rezepten einen Medikamenten-Handel mit Millionen-Schaden betrieben haben soll.



Die vier Hauptbeschuldigten sollen seit Anfang 2013 Rezepte für teure und verschreibungspflichtige Medikamente gefälscht und in Apotheken eingelöst haben. Die Medizin soll dann an andere Apotheken weiterverkauft worden sein. In insgesamt 125 Fällen sei ein Schaden von über 2,5 Millionen Euro entstanden.