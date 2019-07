Bei den Fahrzeugen der beteiligten Raser soll es sich laut Polizei um einen Porsche 911 neueren Baujahres in der Farbe blau, einen Ferrari neueren Baujahres in der Farbe rot mit Frankfurter Kennzeichen und einen weißer Kompaktwagen gehandelt haben. Der Mercedes blieb an der Unfallstelle und war nicht mehr fahrbereit. Das Polizeipräsidium Westhessen in Wiesbaden sucht nun nach Zeugen (0611/345-4140).