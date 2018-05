"Ich glaube, man hat jetzt lang genug diskutiert", sagte die stellvertretende bayerische Ministerpräsidentin Ise Aigner (CSU) am Donnerstagabend im ZDF bei maybrit illner. Zu dem Zeitpunkt zeichnet sich bereits ab: Es wird eine lange Nacht der Entscheidung in der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft in Berlin. Aigner spricht sich jedoch klar gegen eine Verlängerung der Sondierungen für eine Jamaika-Koalition aus: "Entweder kann man sich jetzt einigen oder man kann sich nicht einigen." Sie glaube nicht, "dass wenn man es wesentlich verlängert, es dann neue Erkenntnisse gibt."