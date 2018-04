Edelgard Huber von Gersdorff wurde 112 Jahre alt. Archivbild Quelle: Uli Deck/dpa

Die wohl älteste Deutsche, Edelgard Huber von Gersdorff, ist tot - sie wurde 112. Wie ihre Nichte mitteilte, starb die Karlsruherin am Montag. Ihren 112. Geburtstag hatte die alte Dame am 7. Dezember vergangenen Jahres noch im Kreis ihrer Familie gefeiert.



Sie wurde 1905 in Thüringen geboren. Schon als junge Frau erkrankte sie an Kinderlähmung. Doch sie betrieb weiter Sport und studierte. Zuerst Chemie, dann Jura. Bis zur Rente arbeitete sie als Justiziarin bei einer Bank.