Egger hatte in den 1970er Jahren eine Regie-Ausbildung am American Film Institute in Los Angeles absolviert. Als Regieassistent arbeitete er unter anderen bei dem James-Bond-Film "Der Hauch des Todes" (1987) mit Timothy Dalton in der Titelrolle. In seinem Kinofilm "Epsteins Nacht" (2002) erzählte Egger die Geschichte eines Holocaust-Überlebenden, der in einem Pfarrer seinen ehemaligen KZ-Peiniger wiedererkennt.