Formel-1-Legende Niki Lauda ist tot. Archivbild

Quelle: Erwin Scheriau/APA/dpa

Die österreichische Formel-1-Legende Niki Lauda ist tot. Er starb am Montag im Alter von 70 Jahren, wie sein Arzt Walter Klepetko bestätigte. Dreimal wurde Lauda Formel-1-Weltmeister. Der Rennfahrer hatte seit seinem schweren Unfall auf dem Nürburgring 1976 immer wieder Gesundheitsprobleme.



Erst im Sommer 2018 war Lauda eine Lunge transplantiert worden. An seine Sportlerkarriere schloss er eine Laufbahn als Unternehmer an. Aus seiner Begeisterung für das Fliegen gründete er mehrere Airlines.