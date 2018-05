Der Schauspieler Ulrich Pleitgen ist gestorben. Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Der Schauspieler Ulrich Pleitgen ist tot. Er sei am Mittwoch im Alter von 71 Jahren in Hamburg an Herzversagen gestorben. Das teilte seine Agentin Regine Schmitz mit. Der gebürtige Hannoveraner galt als ausgesprochen vielseitiger Schauspieler.



Bekannt war er vom Theater ebenso wie aus dem Kino und vor allem aus dem Fernsehen. Auf der großen Leinwand war er beispielsweise in dem 1986 mit dem Goldenen Bären ausgezeichneten Film "Stammheim" nach einem Drehbuch von Stefan Aust zu sehen.