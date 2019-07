Yukiya Amano, Chef der Internationalen Atomenergiebehörde. Archiv

Quelle: Ronald Zak/AP/dpa

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Yukiya Amano, ist gestorben, wie die UN-Behörde in Wien mitteilte. Der Japaner wurde 72 Jahre alt. Er hatte in letzter Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.



Amano leitete die IAEA seit knapp zehn Jahren. Jüngst hatte er sehr konkret an Rücktritt gedacht. Die IAEA spielt weltweit eine entscheidende Rolle bei der Überwachung der friedlichen Nutzung der Kernenergie. Sie überprüft auch die Einhaltung des Atomabkommens mit dem Iran.