Kurator Christoph Vitali gestorben.

Quelle: Gaetan Bally/KEYSTONE/dpa/Archivbild

Der renommierte Ausstellungskurator Christoph Vitali ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Der Schweizer starb schon am 18. Dezember, wie die Familie nun mitteilte. Vitali war erster Direktor der Kunsthalle Schirn und leitete das Haus der Kunst in München.



Allein in München verantwortete er in zehn Jahren mehr als 100 Ausstellungen. Der in Zürich geborene Sohn eines Bildhauers und einer Lehrerin schlug als promovierter Jurist zuerst die Anwaltslaufbahn ein. Erst danach kam er als Quereinsteiger zur Kunst.