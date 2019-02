Schauspielerin Ursula Karusseit ist gestorben. Archivbild

Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Die Schauspielerin Ursula Karusseit ist tot. Sie starb am Freitag im Alter von 79 Jahren in einem Krankenhaus in Berlin, wie ihr Mann der dpa bestätigte. Die 79-Jährige spielte unter anderem viele Jahre in der Fernsehserie "In aller Freundschaft" mit.



Zu DDR-Zeiten spielte sie etwa auch im TV-Fünfteiler "Wege übers Land" mit, jahrelang trat sie an der Berliner Volksbühne auf. Sie hatte auch Engagements an vielen anderen Bühnen. Zuletzt arbeitete sie an einem Buch mit dem Titel "Zugabe".