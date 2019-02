Ex-Innenminister Jörg Schönbohm gestorben. Archivbild

Quelle: Ralf Hirschberger/Zentralbild/dpa

Für die aktuelle Brandenburger Landesregierung erklärte der amtierende Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD), Schönbohm habe in "preußischem Sinne für Verlässlichkeit, Pflichterfüllung und Disziplin" gestanden. Ihm sei es in seiner Amtszeit als Innenminister gelungen, den Rechtsextremismus in Brandenburg deutlich zu schwächen.



Auch Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) würdigte Schönbohm als "großen Patrioten im besten Sinne". Er habe sich große Verdienste um die Deutsche Einheit erworben, erklärte Woidke in einem Kondolenzschreiben. "Für notwendige Veränderungen hat er stets mit starkem Willen und Standhaftigkeit geworben und gekämpft."