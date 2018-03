Milliardär Erivan Haub Quelle: imago

Der langjährige Chef der Tengelmann-Gruppe, Erivan Haub, ist tot. Er starb bereits am 6. März unerwartet im Alter von 85 Jahren, wie Tengelmann mitteilte. Haub habe erst wenige Tage zuvor mit seiner Frau Helga die Diamantene Hochzeit auf seiner Ranch in den USA gefeiert. Er starb demnach in der Stadt Pinedale im US-Bundesstaat Wyoming.



Haub war von 1969 bis 2000 Geschäftsführer der Tengelmann-Gruppe. Die Supermarktkette Kaiser's Tengelmann verkaufte sein Sohn Karl-Erivan Haub 2017 an Edeka.