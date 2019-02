Modedesigner Lagerfeld ist im Alter von 85 Jahren verstorben.

Quelle: Christophe Ena/AP/dpa

Der deutsche Modeschöpfer Karl Lagerfeld ist im Alter von 85 Jahren in Paris gestorben. Das teilte Chanel mit. Französischen Medienberichten zufolge ist der Modezar am Montag in eine Pariser Klinik eingeliefert worden. Woran Lagerfeld verstorben ist, ist unklar. Zuletzt blieb er zum allerersten Mal in seiner Zeit als Chanel-Kreativdirektor der Modenschau seines Hauses fern.



Der Designer lebte seit einiger Zeit in Paris und war seit 1983 Kreativdirektor bei Chanel.