Publizist Baring ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Archivbild

Quelle: Karlheinz Schindler/dpa-Zentralbild/dpa

Der Historiker und Publizist Arnulf Baring ist tot. Der 86-Jährige sei im Kreise seiner Familie in Berlin gestorben, sagte seine Ehefrau Gabriele Baring.



Als Wissenschaftler hatte sich der 1932 in Dresden geborene Politologe und Historiker früh Respekt erworben. 1969 war Baring zum Professor an der FU Berlin berufen worden. Er sorgte aber auch immer wieder für kontroverse Diskussionen. So verteidigte er 2010 das umstrittene Buch von Thilo Sarrazin "Deutschland schafft sich ab".