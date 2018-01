US-Astronaut John Young im April 1972 auf dem Mond. Quelle: Charles M. Duke Jr./NASA/AP/dpa

US-Astronaut John Young ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Wie die US-Weltraumbehörde NASA mitteilte, starb er am Freitag an den Folgen einer Lungenentzündung. Die NASA und die Welt hätten einen der frühen Raumfahrt-Pioniere verloren, teilte NASA-Verwalter Robert Lightfoot mit.



Young absolvierte als erster Mensch sechs Raumflüge. Er hatte als einziger US-Astronaut an allen drei Weltraumprogrammen der NASA - Gemini, Apollo und Spaceshuttle - teilgenommen.