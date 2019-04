Regisseurin Varda ist im Alter von 90 Jahren gestorben.Archivbild

Quelle: Britta Pedersen/dpa

Die Filmregisseurin Agnes Varda ist tot. Das bestätigte die langjährige Produzentin der Filmemacherin, Cecilia Rose, der dpa in Paris. Varda sei am frühen Freitagmorgen im Alter von 90 Jahren gestorben.



Die in Belgien geborene und in Frankreich aufgewachsene Filmemacherin gewann mit "Vogelfrei" 1985 den Goldenen Löwen von Venedig. Auf der Berlinale lief zuletzt ihr neuer Film "Varda by Agnes" außer Konkurrenz. Produzentin war ihre Tochter Rosalie.