Max von Sydow ist gestorben. Archivbild

Quelle: Tim Brakemeier/dpa

Der Schauspieler Max von Sydow ist tot. Der gebürtige Schwede starb am Sonntag im Alter von 90 Jahren, teilte sein Management mit. Mit "gebrochenem Herzen und unendlicher Traurigkeit" gebe man den Abschied von Max von Sydow bekannt, sagte seine Frau Catherine Brelet dem Magazin "Paris Match".



Von Sydows Karriere war unter dem Starregisseur Ingmar Bergman ("Das siebente Siegel") in Fahrt gekommen. Später eroberte er Hollywood mit Hauptrollen in Klassikern wie "Der Exorzist" (1973) und "Conan der Barbar" (1982).