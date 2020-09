Die Schriftstellerin Gudrun Pausewang ist tot. Sie starb am Donnerstagabend im Alter von 91 Jahren in der Nähe von Bamberg, wie ihr Sohn mitteilte. Pausewang war vor allem bekannt für ihre Kinder- und Jugendbücher. So schrieb sie etwa den Bestseller-Roman "Die Wolke" (1987) über die Folgen eines Atomreaktorunfalls.



Nach eigenen Angaben schrieb Pausewang mehr als 100 Bücher, knapp fünf Millionen Exemplare wurden verkauft. Sie erhielt zahlreiche Preise, unter anderem den Deutschen Jugendliteraturpreis.