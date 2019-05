Der Filmkomponist Martin Böttcher. Archivbild

Quelle: Carsten Rehder/dpa

Der Filmkomponist Martin Böttcher, dessen Musik zahlreiche Winnetou-Filme begleitete, ist tot. Er starb in der Nacht zum Samstag im Alter von 91 Jahren, wie seine Tochter Betsy Schlüter bestätigte. Zunächst hatte der Bayerische Rundfunk über den Tod des Künstlers berichtet.



Böttcher untermalte zehn Karl-May-Streifen für die Leinwand - er wurde so zu einem der erfolgreichsten Filmkomponisten Deutschlands. 1962 führte seine "Old Shatterhand"-Melodie 17 Wochen lang die deutschen Charts an.