Krimi-Autorin Mary Higgins Clark ist gestorben. Archivbild

Quelle: Mike Derer/AP/dpa

Die amerikanische Krimi-Autorin Mary Higgins Clark, Verfasserin von Dutzenden Bestsellern, ist tot. Die 92 Jahre alte Schriftstellerin sei am Freitagabend friedlich im Kreise von Freunden und Familie gestorben, twitterte ihr Verlag Simon & Schuster.



"Mit tiefer Trauer nehmen wir von der 'Königin der Spannung' Abschied", hieß es in der Mitteilung. Auf der Webseite der Autorin gab ihr Verlagshaus an, dass Higgins in Naples (Florida) gestorben sei. Higgins schrieb bis ins hohe Alter.