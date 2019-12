Schriftsteller Ernst Augustin mit 92 gestorben (Archivbild).

Quelle: Uwe Zucchi/dpa

Der Autor Ernst Augustin ist tot. Er starb am 3. November, wenige Tage nach seinem 92. Geburtstag, in München, wie der Verlag C.H. Beck mitteilte. Er würdigte ihn als "einen der großen Schriftsteller deutscher Sprache".



Augustin war Mitglied der Gruppe 47, der Bayerischen Akademie der Schönen Künste und der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt. Sein literarisches Schaffen war untrennbar verbunden mit seiner Arbeit als Mediziner und Psychiater. Sein zentrales Thema: Was ist das Ich?