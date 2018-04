Der Gründer von Toys R Us verstarb mit 94 Jahren. Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

Der Gründer der insolventen US-Spielwarenkette Toys"R"Us, Charles Lazarus, ist im Alter von 94 Jahren gestorben. "Es gab viele traurige Momente für Toys"R"Us in den vergangenen Wochen", aber keiner sei so herzzerreißend gewesen wie der heute, erklärte das Unternehmen am Donnerstag.



Lazarus hatte vor 70 Jahren mit einem Geschäft für Kindermöbel den Grundstein für Toys"R"Us gelegt, das sich danach zum größten Spielzeughändler in den USA entwickelte. Inzwischen steht die Kette aber vor dem Aus.