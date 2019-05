Judith Kerr

Quelle: Soeren Stache/dpa

Judith Kerr ist tot. Die berühmte Kinderbuchautorin und Illustratorin starb im Alter von 95 Jahren, teilte der Verlag Harper Collins mit. Geboren am 14. Juni 1923, floh sie als Neunjährige mit ihrer jüdischen Familie 1933 aus Berlin.



Kerrs Erfahrungen flossen in das halb-autobiographische Jugendbuch "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" ein. Weltweit verkaufte sie neun Millionen Bücher, die in 25 Sprachen übersetzt wurden. Die leidenschaftliche Künstlerin und Autorin schrieb bis ins hohe Alter.