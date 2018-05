Rumäniens Ex-König Michael I. ist gestorben. Quelle: Vadim Ghirda/AP/dpa

Rumäniens Ex-König Michael I. aus dem Hause Hohenzollern-Sigmaringen ist am Dienstag im Alter von 96 Jahren im schweizerischen Aubonne gestorben. Das gab seine Familie bekannt.



Michael I. war von 1927 bis 1930 sowie von 1940 bis 1947 König von Rumänien. Er lebte zuletzt wegen einer Krankheit zurückgezogen in der Schweiz, hatte jedoch eine offizielle und mehrere private Residenzen in Rumänien. Die Regierung in Bukarest will der Königs-Familie zukünftig einen offiziellen Status verleihen.