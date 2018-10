Junge Franzosen in Paris. Archivbild Quelle: Nicolas Carvalho Ochoa/dpa

Junge Franzosen sollen künftig einen einmonatigen Pflichtdienst ableisten, mit dem die Regierung den sozialen Zusammenhalt stärken will. Ziel sei es, die Beteiligung der Jugendlichen "am Leben der Nation" zu fördern.



Der "Universelle Nationaldienst" soll im Alter von etwa 16 Jahren anstehen und nach Angaben von Bildungsminister Jean-Michel Blanquer auch den Kontakt zwischen Franzosen aus unterschiedlichen Regionen und Schichten fördern. Die Regierung will den Pflichtdienst 2019 starten.