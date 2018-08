Tasten eines Fahrstuhls. Symbolbild Quelle: Lukas Schulze/dpa

Auf das Drücken des Notrufknopfs im stecken gebliebenen Aufzug kam keine Reaktion, also suchten zwei Touristinnen in Lissabon Online nach Hilfe. Sie bekamen mehrere Treffer für "Lisbon Police" angezeigt und wählten die ersten Nummer. Das Telefon klingelte Tausende Kilometer entfernt in Lisbon im US-Staat Maine.



Das berichtete die Polizistin Cathy Roy dem Sender WCSH-TV. Sie habe den Frauen trotzdem versucht, telefonisch zu helfen. Es sei ihr gelungen, ein Rettungsteam zu den Frauen zu leiten.