Die neue Regelung soll zum Jahreswechsel in Kraft treten. Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Österreich sieht gute Chancen, dass in der EU künftig Kindergeld für im Ausland lebende Kinder neu berechnet werden kann. Die EU-Kommission habe festgestellt, dass die Mitgliedstaaten über Zuerkennung und Berechnung von Familienleistungen selbst entscheiden dürften. Das sagte Österreichs Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP).



Österreich plant eine Zahlung, die sich an den Lebenshaltungskosten in dem jeweiligen Land orientiert. Die Neuregelung soll 2019 in Kraft treten.