Der entgleiste ICE im Bahnhof von Basel.

Quelle: Georgios Kefalas/KEYSTONE/dpa

Einen Tag nach dem Entgleisen eines ICE-Zuges im Bahnhof Basel ist der Fernverkehr in der Schweiz weiter beeinträchtigt. Reisende müssten auch am Donnerstag mit längeren Fahrzeiten rechnen, teilten die Schweizer Bahnen mit.



Die Ursache des Unglücks war noch unklar. Die Bergung der Waggons gehe weiter, hieß es. Reisende in Deutschland müssen nicht mit Behinderungen im Fernverkehr rechnen. "Ausfälle oder Verspätungen gibt es keine", erklärte eine Sprecherin der Deutschen Bahn.