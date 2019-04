Ein Expeditionsmitglied untersucht einen Mann der Korubo.

Quelle: -/Brazil's National Indian Foundation - FUNAI/AP/dpa

Im brasilianischen Amazonasgebiet hat es bei einer Expedition erste Kontakte zum bisher isoliert lebenden Stamm der Korubo gegeben. Insgesamt seien 34 Angehörige des Volkes im indigenen Schutzgebiet Vale do Javari im Staat Amazonas an der Grenze zu Peru angetroffen worden.



Das teilte die für den Schutz indigener Völker zuständige Behörde Fundacao Nacional do Indio mit. Mit der Expedition wollte man auch neue Konflikte zwischen den Korubo und den ebenfalls dort lebenden Matis verhindern.