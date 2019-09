Klo aus Gold im britischen Blenheim-Palast gestohlen. Archivbild

Quelle: -/AP/dpa

Eine Toilette aus 18-karätigem Gold ist aus dem britischen Blenheim-Palast gestohlen worden. Das prächtige Schloss in der Nähe von Oxford ist der Geburtsort des früheren Premierministers Winston Churchill.



Ein 66-Jähriger Mann sei nach dem Diebstahl festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Die über eine Million Pfund teure Toilette sei aber verschwunden. Am Tatort in dem über 300 Jahre alten Schloss entstand "erheblicher Schaden und eine Überschwemmung", wie die Polizei weiter mitteilte.