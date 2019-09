Ein Thomas-Cook-Airbus in Manchester.

Quelle: Peter Byrne/PA Wire/dpa

Der letzte Flug des insolventen Reisekonzerns Thomas Cook ist in Manchester gelandet. Dies bestätigte der Flughafen der britischen Stadt. Passagiere berichteten von emotionalen Szenen. "Die Besatzung wusste bis zur Landung nicht, was passiert. Einige haben geweint", sagte ein Reisender Sky News.



Die Crew habe sich aber bis zuletzt äußerst professionell verhalten. Die Reisenden hätten der Crew immer wieder applaudiert. Die Maschine war in Orlando im US-Staat Florida gestartet, kurz bevor Thomas Cook den Betrieb einstellte.