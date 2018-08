Das Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug leuchtet. Quelle: Patrick Pleul/dpa

Beim Untergang eines Touristenbootes auf einem See im US-Staat Missouri sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Darüber hinaus würden weitere Menschen noch vermisst, sagte ein Polizeisprecher örtlichen Medien.



Er gehe davon aus, dass das Unwetter Ursache für das Unglück sei. Die Rettungsmaßnahmen liefen, die Lage sei herausfordernd. Örtliche Medien berichteten, dass an Bord des Bootes auf dem Table Rock Lake nahe an der Grenze zu Arkansas rund 30 Menschen gewesen seien.