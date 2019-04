Vorgeburtliche Gentests Thema im CDU-Präsidium. Archivbild

Quelle: Marius Becker/dpa

Vor einer Debatte im Bundestag über vorgeburtliche genetische Bluttests hat CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer das Thema auf die Tagesordnung des Parteipräsidiums gesetzt. Dort solle dann am Montag darüber beraten werden, ob vorgeburtliche Gentests künftig von den Krankenkassen bezahlt werden sollen, berichtete die "Welt am Sonntag".



Hintergrund ist eine kontrovers verlaufende Sitzung der Unionsfraktion am Mittwoch. Kramp-Karrenbauer strebe laut Bericht eine Debatte in der CDU an.