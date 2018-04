"Toys R Us" verschwindet nach 70 Jahren vom Markt. Quelle: Arne Dedert/dpa

Für die 93 Märkte des US-Spielwarenhändlers "Toys R Us" in Deutschland, Österreich und der Schweiz hat sich ein Käufer gefunden. Die Geschäfte einschließlich der Online-Shops werden vom irischen Branchenriesen Smyths Toys übernommen, teilte "Toys R Us" mit.



Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. "Toys R Us" war im vergangenen Herbst mit Milliardenschulden in die Pleite gerutscht und hatte länger erfolglos einen Investor gesucht. Nun werden alle Filialen geschlossen oder verkauft.