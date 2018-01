Wenn die "Polarstern" heute vom norwegischen Tromsø aus in die Arktis startet, hat sie ungewohnte Gäste an Bord: Weltraumforscher. Sie schauen genau hin, wenn der Tiefseeroboter "Tramper" in ein bis zwei Wochen aus dem Meer geborgen wird. Für künftige Missionen auf anderen Himmelskörpern wollen sie von dem kleinen Roboter lernen. "So unterschiedlich der Weltraum und die Tiefsee auf den ersten Blick sind: Beides sind extreme Lebensräume, für deren Erkundung wir neue Technologien benötigen", erklärt ROBEX-Koordinatorin Martina Wilde. ROBEX ist eine Allianz aus Tiefsee- und Weltraumforschern und steht für "Robotische Exploration unter Extrembedingungen".