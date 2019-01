3-D-Animation der neu entdeckten Maya-Stätten in Guatemala

Quelle: ap

Unter dichtem Dschungel haben Wissenschaftler eine bisher unbekannte Maya-Stätte mit Tausenden Bauwerken in Guatemala entdeckt. Den Fund machten die Forscher mit einer speziellen Lasertechnik, die bei Luftbildaufnahmen zum Einsatz kommt.



Gefunden wurden landwirtschaftliche Flächen im industriellen Maßstab und Bewässerungskanäle. Die Archäologen gehen davon aus, dass rund zehn Millionen Menschen in der Region lebten. Diese Zahl ist zwei- bis dreimal so hoch wie bisher angenommen.