Der iranische Präsident Hassan Ruhani. Archivbild

Quelle: Vahid Salemi/AP/dpa

Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat die vom Klerus befürwortete Internetzensur in seinem Land kritisiert. "Wir können Leuten nicht vorschreiben, was sie auf ihren Handys verfolgen sollen und was nicht", sagte Ruhani.



Außerdem würden Verbote nichts bringen. "Wir filtern zwar ständig die Programme, aber Menschen finden immer neue Wege die Verbote zu umgehen." Millionen Iraner nutzen dazu nach Angaben eines staatlichen Medienforschungsinstituts die Technik der VPN-Datentunnel.