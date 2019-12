Sonnenaufgang an den Stonehenge-Kreisen.

Quelle: Ben Birchall/PA Wire/dpa

Tausende Menschen haben die Wintersonnenwende an den historischen Steinkreisen im südenglischen Stonehenge gefeiert. Zu den Besuchern zählten Anhänger heidnischer Kulte, Partygänger und Touristen. Sie tanzten, hielten sich an den Händen oder trommelten, als sie die längste Nacht des Jahres verabschiedeten. Ab heute werden die Tage länger.



Dabei hatten die Besucher noch Glück mit dem Wetter - die Sonne zeigte sich im richtigen Moment. Zuvor hatte es vor allem in Südengland Überschwemmungen nach schweren Regenfällen gegeben.