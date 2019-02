Die Frau des Journalisten Can Dündar darf nicht ausreisen.

Quelle: Arne Dedert/dpa

Die Ehefrau des im deutschen Exil lebenden Journalisten Can Dündar hat der Türkei Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Ihr die Ausreise zu verweigern, sei eine "rechtswidrige und politische Entscheidung", sagte Dilek Dündar via Twitter. "Beendet diese Gesetzeswidrigkeit." Ihr war im September 2016 der Reisepass entzogen worden.



Die Türkei wirft ihrem Mann Can Dündar, dem Ex-Chefredakteur der regierungskritischen Zeitung "Cumhuriyet", Terrorunterstützung vor und fordert seine Auslieferung.