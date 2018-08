US-Sanktionen gegen die Türkei wegen Pastor Brunson. (Archivbild) Quelle: Uncredited/DHA-Depo Photos/dpa

Im Konflikt zwischen Ankara und Washington um den festgehaltenen amerikanischen Pastor Andrew Brunson will sich die Türkei um Dialog bemühen. Eine konkrete Lösung ist nicht in Sicht.



Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu sagte nach einem Gespräch mit US-Amtskollege Mike Pompeo, das Treffen in Singapur sei "konstruktiv" verlaufen. "Wenn wir zurück in unseren Ländern sind, werden wir weiterhin gemeinsame Schritte setzen, um diese Probleme zu lösen und werden weiterhin zusammenarbeiten."