Ehemaliger Unternehmer Jeffrey Epstein

Quelle: Handout/New York State Sex Offender Registry/AP/dpa

Die französische Polizei hat im Fall des amerikanischen Unternehmers Jeffrey Epstein erneut einen Zeugenaufruf gestartet - diesmal international. Die Polizei sucht in dem auf Französisch und Englisch veröffentlichtem Aufruf nach Zeugen und Opfern sexueller Belästigung oder sexuellen Missbrauchs.



"Aufgrund der Komplexität des Falles und seiner internationalen Verwicklungen, bitten wir noch einmal Opfer und Zeugen, sich zu melden", heißt es. Epstein hat sich im August in einem New Yorker Gefängnis das Leben genommen.