Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Symbolbild

Im Fall des getöteten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke gehen die Ermittler von einem "rechtsextremistischen Hintergrund" aus. Grundlage seien das Vorleben und frühere Äußerungen des Tatverdächtigen, sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft. Der Generalbundesanwalt hat heute die Ermittlungen übernommen.



Am Samstag ist ein 45-Jähriger festgenommen worden. Seit Sonntag sitzt er unter dringendem Mordverdacht in Untersuchungshaft. Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni erschossen worden.