Jürgen Hardt bei einer Rede im Bundestag. Archivbild Quelle: Silas Stein/dpa

Im Fall erneuter Giftgasangriffe in Syrien plädieren CDU-Politiker dafür, ein militärisches Eingreifen der Bundeswehr in Syrien nicht kategorisch auszuschließen.



"Wenn es auch in Idlib zu einem Einsatz von Giftgas käme, müsste Deutschland Bitten unserer Freunde um Unterstützung sehr ernsthaft prüfen", sagte der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Jürgen Hardt, der "Passauer Neuen Presse". Ähnlich äußerte sich Norbert Röttgen in den Zeitungen der Funke Mediengruppe.