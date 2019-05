Deniz Yücel geht zum Amtsgericht Tiergarten. Archivbild

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Das türkische Außenministerium hat den Vorwurf des Journalisten Deniz Yücel zurückgewiesen, er sei während seiner Haft in der Türkei gefoltert worden. Zugleich wies es eine Mahnung des Auswärtiges Amtes an die Regierung in Ankara zurück, sich an die Anti-Folterkonvention der Vereinten Nationen zu halten.



Die Vorwürfe seien in der Vergangenheit bereits von dem zuständigen Staatsanwaltschaftsbüro untersucht worden, hieß es in einer Stellungnahme des türkischen Ministeriumssprechers Hami Aksoy.