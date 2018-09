Francisco Francos Leiche liegt seit 1975 in dem Mausoleum. Quelle: Ana Lázaro/dpa

Die Familie von Francisco Franco will dem verstorbenen spanischen Diktator im Falle einer Umbettung der Leiche in der Almudena-Kathedrale in Madrid eine neue letzte Ruhestätte geben. Die Familie betrachte die von der sozialistischen Regierung angekündigte Umbettung aber weiterhin als "verfassungswidrig".



Franco ist seit mehr als vier Jahrzehnten in einem riesigen Mausoleum nordwestlich von Madrid begraben. Das Parlament in Madrid will das Mausoleum in einen "Ort der Versöhnung" umwandeln.