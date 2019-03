EZB öffnet sich - Kunstsammlung soll präsenter werden. Archivbild

Quelle: Boris Roessler/dpa

Das Sammeln von Kunst hat bei Großbanken Tradition. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt gehört zu den Sammlern - dies ist jedoch kaum bekannt. Jetzt wollen die Euro-Banker verstärkt in die Öffentlichkeit gehen. Vom späten Frühjahr an soll es regelmäßig Führungen geben, wie die Kunstberaterin der EZB, Britta von Campenhausen, sagte.



Die Sammlung beherbergt fast 500 Werke zeitgenössischer Künstler. Sie ist in dem 2014 eröffneten Doppelturm der EZB untergebracht.