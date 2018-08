Den zweiten Tag in Folge harren 177 gerettete Bootsflüchtlinge auf einem Schiff im Hafen von Catania auf Sizilien aus. Es gebe keine Neuigkeiten im Fall des Küstenwachenschiffs "Diciotti", erklärte ein Sprecher des italienischen Innenministeriums.



Italien hatte Brüssel am Sonntag aufgefordert, EU-Länder zu finden, die bereit sind, Migranten zu übernehmen. Erst dann will Innenminister Matteo Salvini die Menschen an Land gehen lassen. Die EU-Kommission sei in Gesprächen, sagte eine Sprecherin.