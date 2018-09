Die Räumung der Baumhäuser im Hambacher Forst geht weiter. Quelle: Arnulf Stoffel/dpa

Nach einer Nacht ohne Zwischenfälle im Hambacher Forst will die Polizei die Räumung der Baumhäuser von Braunkohlegegnern fortsetzen. "Die Nacht war komplett ruhig. Auch ein Punkkonzert am Montagabend verlief völlig friedlich", sagte ein Polizeisprecher über die Lage in dem Waldgebiet.



Bisher seien 34 von rund 50 Baumhäusern der Demonstranten geräumt und 27 davon abgebaut, teilte die Polizei mit. Am gestrigen Montag hatte die Polizei das sogenannte Baumhaus-Dorf "Gallien" geräumt.