Der Hambacher Forst zwischen Köln und Aachen. Archivbild

Quelle: Federico Gambarini/dpa

Bei einem Polizeieinsatz im Hambacher Forst sind laut Polizei Feuerwerkskörper und Molotowcocktails in Richtung von Einsatzfahrzeugen geworfen worden. Die Polizei hatte nach Brandstiftungen an einem Kameramast und an einer Pumpstation von RWE die Kräfte an den Braunkohletagebau Hambach verlagert.



Auf einer stillgelegten Straße, die durch den Wald führt, warf demnach eine Personengruppe die Molotowcocktails in Richtung der Einsatzfahrzeuge. Die Brandsätze entzündeten sich auf der Straße.